Luísa Sonza reaparece aos prantos e justifica decisão de abandonar redes sociais

Cantora Luísa Sonza ressurge e confirma que tomou decisão drástica para se proteger após traição do ex-namorado, Chico Veiga

Nesta segunda-feira, 25, a cantora Luísa Sonza retornou às redes sociais após um período de ausência. Mas ao contrário do esperado, a loira reapareceu para deixar claro que realmente decidiu abandonar as suas redes sociais depois das polêmicas envolvendo a traição de seu ex-namorado, o influenciador digital Chico Veiga.

Luísa abriu um álbum de fotos e vídeos que retratam seu período de isolamento. Entre as imagens, a cantora aparece em diversos momentos, cantando, tomando sol e até mesmo aos prantos, chorando muito. Isso aconteceu após sua participação no programa 'Mais Você', onde surpreendeu a todos ao anunciar o término de seu namoro com o investidor com um texto polêmico.

Na legenda, Luísa abriu o coração sobre sua mudança drástica para se proteger: “Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante!”, a loira explicou.

Para finalizar, a cantora contou que continua empenhada em seu trabalho e que sua equipe seguirá atualizando sua conta: “Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa”, ela concluiu a nota aos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Após sua participação no programa da TV Globo, que se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, Luísa chegou a se pronunciar e inclusive, rebateu algumas críticas após decidir expor seu ex-namorado. No entanto, ela optou por apagar os comentários e seguir em frente sem entrar novamente em seu perfil para preservar sua saúde mental em meio as polêmicas.

Luísa Sonza preocupa após cancelar compromisso:

Vale lembrar que além de decidir se afastar da mídia, a artista também chegou a cancelar alguns compromissos para se preservar. Na semana passada, Luísa decidiu não participar do programa humorístico De Frente Com Blogueirinha e deixou seus fãs preocupados ao não se submeter à entrevista.

Segundo nota oficial, Luísa cancelou sua participação por imprevistos, sem revelar muitos detalhes por trás de sua ausência. O cancelamento dividiu opiniões nas redes sociais e os fãs fizeram questão de lembrar que a artista está no olho do furacão após descobrir uma traição de seu ex-namorado; confira a repercussão.