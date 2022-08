De calça baixa e cropped, Cleo deixa curvas tatuadas à mostra

Cantora Cleo apostou em look verde arrasador e arrancou elogios na rede social com novas fotos

A cantora Cleo (39) deu um show de estilo em novos cliques publicados em sua rede social neste sábado, 20. Usando um look nada básico, a famosa se destacou na decoração rústica do hotel onde está.

De cropped e calça de cintura baixa com abertura, a famosa ostentou suas curvas tatuada com ousadia. Além do modelo da roupa ser diferenciado, a cor verde cintilante fez Cleo chamar mais atenção ainda.

"Uma vibe rústica e tals", disse a cantora na legenda dos registros. Nos comentários, claro que a artista recebeu uma chuva de elogios. "Belíssima", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Cleo roubou a cena ao exibir seu corpaço tatuado em um vestido micro. Usando a peça colada e curtinha, ela deu um show de beleza.

Gloria Pires e Cleo esbanjam beleza em foto

A atriz Glória Pires (58) encantou ao compartilhar uma foto cheia de beleza ao lado de Cleo. De look animal print e seus cabelos naturais, a matriarca apareceu abraçada com a herdeira, que surgiu com uma roupa em tons de bege.

"Cleo e eu", disse a artista. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindas", elogiaram os fãs. "Não sei quem é a mais linda", falaram outros.

