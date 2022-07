Cleo aposta em vestido micro colado e rouba a cena com corpaço

Cantora Cleo chamou a atenção ao deixar curvas tatuadas à mostra em look mínimo

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h49

A cantora Cleo (39) roubou a cena na rede social ao surgir deslumbrante em novos cliques de viagem por Trancoso.

Nesta quarta-feira, 13, a famosa compartilhou fotos em um hotel do local e se destacou ao aparecer com um look curtinho.

De vestido rosa bem colado, com decote e de tamanho micro, Cleo ostentou suas curvas tatuadas com muito estilo ao combinar a peça com um blazer branco.

Ao surgiu deslumbrante nos registros, a artista logo recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Super deusa", admiraram. "Linda", falaram outros.

Ainda recentemente, Cleo roubou a cena em festa de luxo ao aparecer com um macacão todo aberto e bem ousado.

Cleo exibe corpaço em look micro; veja: