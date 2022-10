De boné, Andressa Suita exibe aerolook ao posar de tênis com salto: ''Gatíssima''

Modelo Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, retorna ao Brasil e mostra look da viagem no jatinho da família

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 08h28

A modelo Andressa Suita (34) usou as redes sociais para exibir mais um look de viagem e encantou os seguidores na quinta-feira, 06!

Após curtir temporada nos Estados Unidos, a influenciadora digital retornou ao Brasil na companhia do marido, Gusttavo Lima (33), e dos filhos do casal, Gabriel (5) e Samuel (4), no jatinho da família.

Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou cliques em que aparece no carro, usando um boné bege, combinando com calça de moletom e bolsa da grife Chanel, além de um cropped branco. O tênis de Andressa chamou atenção, já que possui salto, e é da marca Balenciaga, que custa cerca de R$ 11 mil.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à musa. "A mulher mais linda desse mundão", "Deusa", "Gente, essa mulher é linda demais", "Maravilhosa", "Gata", "A princesa loira que a Disney não tem!!!", "Gatíssima", disseram.

De boné, Andressa Suita posa de calça e cropped:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita ostenta corpaço de biquíni em passeio de barco

A modelo Andressa Suita agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto de biquíni. Ela está curtindo as férias com a família no litoral e registrou o seu look para um passeio de barco na praia. A estrela colocou para jogo o seu corpo sarado e curvilíneo ao posar só de biquíni estampado durante o pôr do sol. A musa deixou à mostra a cinturinha fina e as pernas torneadas ao caprichar na pose. Além disso, ela também mostrou a sua saída de praia com transparência e combinando com o biquíni.

