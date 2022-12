De body fio-dental, Gracyanne Barbosa choca ao exibir glúteos treinados de perto

Musa fitness Gracyanne Barbosa ostentou bumbum empinado em vídeo e impressionou com tamanho

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chocou ao mostrar seu bumbum de perto mais uma vez na rede social. Nesta sexta-feira, 30, a influenciadora compartilhou um vídeo de costas e impressionou com as curvas bem empinadas.

No registro publicado pela esposa do cantor Belo (48), ela deu um show de boa forma ao exibir seu bumbum turbinado e bem definido enquanto passava um creme na virilha olhando para o espelho.

Usando um look bem ousado, composto por um body com transparência, de modelo fio-dental, e botas até o joelho, Gracyanne Barbosa fez a temperatura subir ao protagonizar o vídeo ousado.

Além de chocar com o tamanho de suas curvas traseiras, a musa fitness ainda se destacou com seus pernões mega definidos e marquinha de bronzeado de fita escapando no look bem cavado.

Veja:

Sem calcinha, Gracyanne Barbosa choca ao abrir e fechar o bumbum em macacão colado

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao compartilhar vídeo treinando os membros inferiores focando nos glúteos. Usando um look colado, ela roubou a cena ao ostentar suas curvas desenhadas.

Nos registros publicados pela mulher do cantor Belo, ela apareceu fazendo musculação vestindo um macacão com recorte na barriga e sem roupa íntima. Com as curvas livres para se movimentar, a influenciadora chocou com seus glúteos se mexendo durante o movimento.

Ao agachar e subir, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar que sabe "abrir" e "fechar" o bumbum para trabalhar ainda melhor os músculos da região.

