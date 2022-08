De blazer aberto, Mirella Santos deixa sutiã à mostra e exibe barriga trincada: ''Gatíssima''

Mirella Santos apostou em conjuntinho pink com sutiã para participar do Faustão na Band e esbanjou beleza com estilo

Redação Publicado em 26/08/2022, às 08h26

A modelo Mirella Santos (39) mostrou sua barriga sarada em um look cheio de estilo nesta quinta-feira, 25. A combinação em pink e preto foi usada para participar do programa do Faustão na Band.

Em sua mansão, a famosa fez vários registros do look do dia, antes de gravar com o apresentador, e chamou a atenção ao mostrar suas curvas saradas. De conjuntinho rosa, a loira abriu o blazer, exibiu o sutiã preto e ostentou seu abdômen definido.

Fazendo várias poses com a produção cheia de elegância e um toque de sensualidade, a esposa de Wellington Muniz () esbanjou beleza. "Daqui á pouquinho, ás 20:30 estarei no programa @faustaonaband na @bandtv Não percam, está demais!", avisou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros deslumbrantes da famosa. "Gatíssima", falaram os fãs. "Pantera cor de rosa linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Mirella Santos encantou ao mostrar outro look, mas combinado com a filha, Valentina Muniz (8). A roupa parecida foi escolhida para o aniversário de oito anos da menina que aconteceu em um parque aquático.

Mirella Santos renova votos com Wellington Muniz fora do Brasil em viagem luxuosa

Nas últimas semanas, Mirella Santos e o esposo, o apresentador Wellington Muniz, viajaram para as Maldivas e depois para Dubai para comemorarem 10 anos de casados. No local paradisíaco, o casal, pai de Valentina Muniz, renovou os votos da união com muito estilo.

Em sua rede social, a modelo impressionou ao mostrar uma foto do momento cheio de amor nas Maldivas. O look escolhido para a renovação de votos foi um vestido branco de estilo praiano, mas bem elegante. Flores ainda foram usadas no cabelo e um arranjo na mão.

