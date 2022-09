De blazer aberto, Isabella Santoni chama atenção ao exibir decote: "Perfeita"

A atriz Isabella Santoni apostou em um cropped decotado e ganhou elogios dos seguidores das redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 18h36

Isabella Santoni (27) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de seu look nesta quarta-feira, 28.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo uma foto no espelho do elevador, usando um blazer lilás. Com a peça aberta, ela chamou a atenção ao apostar em um cropped braco decotado.

Ao dividir o clique, Santoni confessou que se sente como uma chefe ao usar blazer. "Beijo só pra quem coloca o blazer e já se sente Boss", brincou ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Simplesmente linda", comentou outra. "Maravilhosa", falou uma internauta. "É bonita demais, e não precisa fazer esforço", afirmou uma fã.

Confira o look de Isabella Santoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

