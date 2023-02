De biquíni vermelho, Bela Gil exibe corpaço sarado na praia

Bela Gil coloca suas curvas impecáveis à mostra ao ser fotografada apenas de biquíni vermelho: 'É sereia'

A apresentadora e cozinheira Bela Gil (35) arrancou suspiros dos seus fãs neste domingo, 19, ao mostrar sua beleza impecável em fotos só de biquíni nas redes sociais. A estrela aproveitou o domingo de carnaval para renovar o bronzeado em uma praia na companhia da família.

Ela foi fotografada usando apenas um biquíni vermelho estilo fio-dental e ostentou sua barriga sarada, o bumbum poderoso e as curvas impecáveis ao ser fotografada de ângulos diferentes.

“Quem samba na beira do mar é sereia”, disse ela na legenda.

Recentemente, Bela Gil foi anunciada como nova comentarista do programa Saia Justa, do GNT, após reformulação na atração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

Bela Gil revela o fim do seu casamento

Em janeiro de 2023, Bela Gil anunciou o fim do casamento de 19 anos com João Paulo Demasi (42). Os dois estavam juntos há 19 anos, e tiveram dois filhos, Flor Gil (14) e Nino Gil (6).

"Um post àqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim. O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme", escreveu.

Por fim, a irmã de Preta Gil (48) agradeceu pelos momentos que eles passaram juntos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo", finalizou.