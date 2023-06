De biquíni, Solange Couto coloca corpão impecável para jogo: ‘Espetáculo’

Atriz Solange Couto impressiona seguidores nas redes sociais ao deixar atributos à mostra em clique de biquíni

A atriz Solange Couto não está nada contente com a chegada do inverno. Nesta quinta-feira, 22, ela usou as redes sociais para resgatar um clique de ensaio fotográfico só de biquíni, relembrando os dias de sol no Rio de Janeiro. Mas um detalhe chamou a atenção dos seguidores no registro: o corpão impecável da apresentadora.

Solange aparece deitada na borda da piscina com vista para o mar. O bumbum empinado e as pernas torneadas ficaram em evidência com a pose ousada. Além disso, a atriz elegeu um biquíni rosa pink fininho para a ocasião e abusou dos acessórios, como colares e brincos pesados. Também é possível notar alguns detalhes, como as tatuagens na região da costela da artista.

Na legenda, Solange protestou contra o frio: “Com esse friozinho que está no Rio, só um #tbt pra me colocar entre o mar e a piscina. Saudades do verão pra dar aquele mergulho. E vocês gostam mais do inverno ou do verão?”, ela perguntou para os seus seguidores, mas o foco deles foi outro: o corpão da musa.

Nos comentários não faltaram elogios para os atributos e para a beleza da atriz: “Sempre diva”, disparou um seguidor. “Você é um espetáculo”, disse outro. “Você é sensacional”, disse mais um. “Que charme de mulher”, exaltou um terceiro. “Que corpo maravilhoso”, escreveu mais um.

Natural do Rio de Janeiro, a atriz, que já trabalhou como modelo e dançarina, ganhou notoriedade em 2001, quando interpretou a personagem ‘Dona Jura’, na novela da Globo ‘O Clone’.

De biquíni fio-dental, Solange Couto impressiona ao exibir bumbum impecável:

Em meados do mês passado, Solange Couto também deixou os fãs babando ao resgatar mais uma foto de um ensaio fotográfico que realizou na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A atriz apareceu usando um biquíni fio-dental azul, enquanto fazia uma pose especial, deixando o bumbum impecável em evidência.