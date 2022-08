De biquíni, Solange Couto brilha em ensaio na banheira

Solange Couto capricha nas poses ao aparecer só de biquíni pink em banho de banheira para ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 18h04

A atriz Solange Couto caprichou nas poses ao fazer um ensaio fotográfico diferente. O cenário das fotos foi uma banheira e ela esbanjou simpatia na hora dos cliques.

Nas imagens, Solange apareceu só de biquíni pink enquanto aproveitava o momento relaxante. “Um brinde à vida! Já celebrou e agradeceu por mais este dia? Eu sim! Ninguém me furta mais o direito de me sentir plena”, declarou na legenda.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Maravilhosa”, declarou um seguidor. “Linda e plena”, escreveu outro. “Deusa grega”, afirmou mais um.

Solange Couto relembra dificuldade financeira

Recentemente, a atriz Solange Couto relembrou que gastou suas economias na época da pandemia e precisou ficar um tempo morando no Retiro dos Artistas.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.