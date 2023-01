De biquíni rosa, Lívia Andrade esbanja beleza durante passeio de barco: "Dia lindo"

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção ao mostrar os cliques de seu passeio de barco em Angra dos Reis

Lívia Andrade (39) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar como está curtindo o seu dia. A apresentadora está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para passear de barco.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou uma sequência de cliques usando um biquíni rosa, e esbanjou beleza ao fazer algumas poses exibindo suas curvas impecáveis. "Dia lindo", afirmou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Lívia. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Você é perfeita demais", falou mais uma. "A mais linda da TV brasileira", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Lívia Andrade de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Mãe de Paulo Gustavo dá patada em Lívia Andrade

Na tarde do último domingo, 1º, durante a participação no 'Domingão' da TV Globo, Lívia Andrade (39) recebeu uma patada daquelas ao trocar farpas com a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021). Tudo começou após a apresentadora alfinetar Déa Lúcia (75) com uma frase de efeito de Jojo Todynho, contudo, ela não levou desaforo pra casa e respondeu.

"Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, se referindo ao visual de Déa, que usava um look com estampa listrada. A mãe do humorista disparou: "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum", rebateu.

