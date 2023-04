De biquíni preto, Gleici Damasceno escandaliza com bumbum empinado

Campeã do BBB18, Gleici Damasceno deixa seguidores sem fôlego ao exibir o corpão deitada na praia: “Visão do paraíso”

A ex-sister Gleici Damasceno (28) está curtindo ao máximo sua segunda-feira, 03! A campeã do BBB18 aproveitou uma folga na agenda para renovar o bronzeado em uma praia em Angra dos Reis no Rio de Janeiro. De quebra, ela também deu um presentão para os seguidores no Instagram: alguns registros exibindo detalhes do corpo escultural.

Com uma pose ousada, Gleici escandalizou no feed dos fãs! No clique, a morena surge sorridente, deitada de bruços na areia da praia, deixando o bumbum empinado com um biquíni preto fininho totalmente à mostra. Já no registro seguinte, a ex-BBB sentou em uma palmeira com as pernas torneadas em evidência e os seios quase escapando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleici Damasceno (@gleicidamasceno)

Na legenda, a gata falou sobre o destino: “Só há uma coisa melhor do que a praia - e isso é mais praia!”, brincou. O clique parou a web e Gleici acumulou elogios nos comentários da publicação: “Literalmente a visão do paraíso”, elogiou uma fã. “Coisa mais linda”, exaltou outro seguidor. “Nossa senhora, que afronte”, brincou um terceiro sobre a beleza da atriz.

Gleici Damasceno diz que já torrou o prêmio do BBB 18 e explica motivo

Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, causou polêmica na semana passada ao revelar como gastou o dinheiro do prêmio do reality, no valor de R$ 1,5 milhão. A morena confessou que já torrou a grana e explicou o motivo pelo qual chegou a zerar a conta, além de esclarecer que já recuperou a bolada.

"Eu já gastei o prêmio todo, já ganhei de novo, gastei mais uma vez... (risos) As pessoas acham que com R$ 1,5 milhão dê para fazer muitas coisas, mas não é bem assim. Eu comprei a casa da minha mãe, como queria, e isso custou boa parte do dinheiro", disse ao jornal Extra.