De biquíni, Mirella Santos surge em fotos com o marido durante as férias

Mirella Santos exibe o corpo sarado em foto nas Maldivas ao lado do marido, o humorista Ceará

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 17h08

A musa Mirella Santos aproveitou o período de férias para descansar ao lado do marido, o humorista Wellington Muniz, o Ceará, nas Ilhas Maldivas. Nesta segunda-feira, 13, ele mostrou as fotos de um passeio do casal em uma praia paradisíaca da região.

Nas imagens, os dois apareceram caminhando de mãos dadas no destino deslumbrante e ela ostentou sua boa forma. Mirella foi fotografada apenas de biquíni estampado e deixou à mostra seu corpo sarado. “Mais um dia nesse paraído. Detalhe, aqui nas Maldivas, o cenário é tão lindo e perfeito que as fotos não precisam nem de filtro”, disse ele na legenda.

Por sua vez, Mirella Santos mostrou um vídeo de como foi o Dia dos Namorados ao lado do marido, Ceará, durante a viagem. "Feliz dia dos namorados para meu eterno namorado, marido, parceiro, fiel escudeiro, meu fechamento! Te amo minha vida!", declarou.

Posts de Mirella Santos e Wellington Muniz:

