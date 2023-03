De biquíni minúsculo, Deborah Secco exibe corpão em fotos de frente e verso

Aos 43 anos, atriz Deborah Secco exibe curvas esculturais cobrindo apenas o necessário com roupa de banho micro

A atriz Deborah Secco (43) deu um show de beleza e boa forma ao colocar seu corpaço para jogo em novas fotos de biquíni na rede social. Neste domingo, 12, a famosa mostrou seu dia na praia e chamou a atenção ao posar de frente e de costas.

Nos registros publicados pela musa, ela apareceu tomando sol na areia usando uma roupa de banho preta de modelo bem pequeno. Vestindo as peças mínimas para cobrir apenas o necessário, a famosa roubou a cena no local com suas curvas esculturais.

De óculos escuros e boné, Deborah Secco quase não mostrou o rosto enquanto renovava o bronzeado com ousadia. "Domingo", mostrou como foi seu dia de folga curtindo o sol.

Nos comentários da publicação, a esposa de Hugo Moura (32) logo recebeu uma chuva de elogios. "Deusa grega", admiraram os fãs. "Como é gata", babaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a famosa causou ao relembrar fotos fantasiada como Bruna Surfistinha. Cobrindo apenas o necessário, a artista esbanjou seu corpo escultural ao posar em uma espécie de boate. A ideia da caracterização da personalidade serviu de inspiração para muitos no Carnaval.

Veja as fotos de Deborah Secco de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Que look é esse? Deborah Secco deixa barriga toda de fora em combinação diferente

A atriz Deborah Secco montou um look bem estiloso para sair de sua casa nesta terça-feira, 28. Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma selfie no hall de seu apartamento e exibiu as escolhas ousadas que fez para o dia.

Em frente ao espelho que tem na entrada de casa, a esposa de Hugo Moura (32) fez carão ao aparecer de óculos escuros e chamou a atenção com a combinação cheia de personalidade.

De cropped preto e uma saia verde de cintura baixa, Deborah Secco deixou sua barriga torneada à mostra com estilo ao combinar as peças com um chinelo estampado e uma bolsa preta diferente. "Partiu", disse ela no clique. Veja fotos do look aqui.