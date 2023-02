De biquíni, Mariana Ximenes chama atenção ao posar em praia da Bahia: ''Que corpo!''

Atriz Mariana Ximenes abre álbum de registros de viagem para a Bahia e recebe chuva de elogios dos fãs pela beleza e corpaço

A atriz Mariana Ximenes (41) roubou a cena nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos de sua recente viagem para a Bahia!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros dos dias de descanso na terra de Todos dos Santos. Em um dos cliques, ela surgiu sorridente de biquíni no mar e arrancou elogios dos seguidores pela beleza e o corpão escultural.

"Esse domingo estou saudosa desta terra abençoada chamada #Bahia. “Eu quero tudo que for bem colorido. Tudo que for leve…” #PhotoDump de cores & sabores baianos", escreveu Mari ao legendar o post, citando trecho da música Tudo Que For Leve, de Alice Caymmi.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à famosa. "Gata demais", "A mulher mais linda desse país", "A Bahia inteira te ama loucamente, musa!", "Perfeita", "Espetacular", "Ô mulher maravilhosa", "Musa", "Uau, belíssima! Que corpo!!!", disseram.

Mariana ainda fez questão de parabenizar Zeca Pagodinho, que completou 64 anos de idade no último sábado, 04. "Foi aniversário do @zecapagodinho e eu não poderia deixar de homenagear esse mestre que é puro talento, carisma e história! Adoro quando a gente faz videochamada e o meu dia fica muito mais alegre! Parabéns, meu querido Zeca!!!"

Confira as fotos de Mariana Ximenes na Bahia:

Mariana Ximenes impressiona ao exibir curvas perfeitas

Mariana Ximenes arrancou suspiros dos seguidores recentemente ao exibir toda sua beleza em uma sequência de cliques na praia.

Na primeira foto publicada no feed do Instagram, a atriz surge fazendo pose na água, usando um biquíni fio-dental, deixando em destaque suas curvas perfeitas. Depois, ela aparece dando um mergulho do mar. Já no terceiro clique, Ximenes está sorridente, curtindo a bela paisagem.

Ao dividir os registros, a artista aproveitou para comemorar o Dia de Iemanjá. "'Dois de fevereiro. É dia de Iemanjá. Levo-te oferendas. Para lhe ofertar…'. Odoyá! #iemanja", escreveu ela na legenda da publicação.

