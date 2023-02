De biquíni, Mariana Ximenes impressiona ao exibir curvas perfeitas: "Uma deusa"

A atriz Mariana Ximenes postou alguns registros na praia de biquíni e ganhou elogios dos seguidores

Mariana Ximenes (41) arrancou suspiros dos seguidores nesta quinta-feira, 2, ao exibir toda sua beleza em uma sequência de cliques na praia.

Na primeira foto publicada no feed do Instagram, a atriz surge fazendo pose na água, usando um biquíni fio-dental, deixando em destaque suas curvas perfeitas. Depois, ela aparece dando um mergulho do mar. Já no terceiro clique, Ximenes está sorridente, curtindo a bela paisagem.

Ao dividir os registros, a artista aproveitou para comemorar o Dia de Iemanjá. "'Dois de fevereiro. É dia de Iemanjá. Levo-te oferendas. Para lhe ofertar…'. Odoyá! #iemanja", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Sereia", disse uma seguidora. "Uma deusa", comentou outra. "Maravilhosa demais", falou uma admiradora. "Sempre perfeita. Linda", escreveu mais uma. "Que fotos perfeitas. Você está gata demais", escreveu uma fã.

Além da atriz, outros artistas também comemoraram o Dia de Iemanjá. Uma das famosas que compartilhou uma mensagem celebrando a data especial para quem segue a religião foi a modelo Bárbara Evans (31). "Salve nossa Rainha do MAR IEMANJÁ", escreveu a loira , na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na postagem, ela compartilhou um vídeo mergulhando no mar.

Confira as fotos de Mariana Ximenes:

Corpo sarado

Recentemente, Mariana Ximenes elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique na praia. Na imagem, a atriz aparece exibindo sua barriga sarada e suas curvas perfeitas ao usar um biquíni fininho, enquanto faz pose encostada em um barco azul com detalhes brancos. "'Dia de luz, festa de sol. E o barquinho a deslizar. No macio azul do mar…'", disse ela na legenda da publicação.

