De biquíni, Hariany exibe sua beleza natural em fotos sem retoques

Ex-BBB Hariany exibe sua beleza natural ao posar em fotos com biquíni verde neon em Buenos Aires

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany (25) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a beldade posou ao ar livre em Buenos Aires, na Argentina, com um look mínimo e destacou a sua beleza natural.

Nas fotos, a morena surgiu com um biquíni verde neon, touca combinando, camisa pink e botas na mesma cor. Além disso, ela mostrou que não fez edições nas fotos ao deixar à mostra as marcas das estreias na pele do quadril em alguns dos retratos.

Nos comentários das fotos, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Linda”, comentou um seguidor. “Gata demais”, declarou outro. “Perfeita”, comentou mais um.

Hariany fala sobre o fim do noivado

Aos 25 anos, a ex-BBB Hariany Almeida abriu o coração e revelou se há chances dela reatar o relacionamento com DJ Netto, de 26. Eles se separaram no início de fevereiro durante o Carnaval após cinco meses de noivado.

"A vida prega umas surpresas. É até meio desconfortável falar sobre isso. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. O casamento era para daqui três meses, mas não deu certo. Estou muito focada em mim. Não adianta ficar chorando as mágoas, não tem o que fazer", iniciou.

“No momento, estamos muito decididos, mas não sabemos o dia de amanhã. Não sei futuramente, talvez a gente possa sentar e conversar. Se um dia tiver que acontecer, é isso. É a vida trazendo surpresas para a gente. Estava tudo preparado para o casamento”, completou a musa em um bate-papo com o Gshow.