De biquíni, Graciele Lacerda rouba a cena em barco com corpaço fora do comum

Musa fitness, Graciele Lacerda impressionou ao mostrar suas curvas saradas em foto de biquíni

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 09h20

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), impressionou com mais um clique de biquíni em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 24, a musa fitness resgatou um registro tirado no barco do cantor e chamou a atenção com sua boa forma.

Usando um biquíni de lacinho, de cor verde, Graciele Lacerda deixou à mostra suas curvas treinadas com muita beleza.

"Um #tbt não mto distante! FDS em Itapema", contou ela na legenda da publicação onde estava na ocasião.

Nos comentários, os seguidores logo a encheram de elogios. "Aí sabe ser bonita, viu", falou Zezé Di Camargo. "Tem como ser um pouco menos linda?", brincou uma internauta.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda chamou a atenção ao mostrar seu físico escultural em um look todo verde.

Confira a foto de biquíni de Graciele Lacerda: