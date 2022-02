Graciele Lacerda revela se tem medo de ser trocada por outra: ''Todos nós corremos esse risco''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, foi sincera e respondeu internauta sobre ser trocada por outra pelo cantor

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 14h13

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (42), abriu mais uma vez a caixinha de perguntas em sua rede social.

Nesta terça-feira, 15, a musa fitness respondeu a algumas perguntas de seguidores, inclusive às mais polêmicas, sobre sua vida íntima.

Em uma delas, Graciele Lacerda foi questionada sobre a seguinte questão: "Gra, sua linda, você não tem medo de ser trocada por outra?".

Sem fugir, a noiva do cantor resolveu responder à pergunta com sinceridade. "Todos nós corremos esse risco. Se eu for trocada é porque ele não me ama mais e não adianta ter ele comigo porque eu quero né? Posso sofrer, chorar, mas nesse caso é melhor deixa a pessoa ser feliz e buscar ser feliz também. Tudo passa!", declarou ela.

Essa não é a primeira vez que Graciele Lacerda abre o jogo em sua rede social. Recentemente, ela falou sobre ter pedido para Zezé fazer vasectomia. A musa fitness também comentou sobre uma cicatriz no rosto e procedimentos estéticos.

Graciele Lacerda responde pergunta polêmica em sua rede social: