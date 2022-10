De biquíni, Giselle Itié surpreende ao surgir mergulhando em mar cristalino: ''Mulherão''

Aos 40 anos, atriz Giselle Itié compartilha fotos mergulhando em cenário paradisíaco e arranca elogios dos seguidores pela beleza

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 10h07 - Atualizado às 10h37

A atriz Giselle Itié (40) chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar registros em que aparece curtindo dia de sol na praia!

A famosa iniciou a manhã desta segunda-feira, 17, relembrando um mergulho em cenário paradisíaco. Nas imagens publicadas em sua conta no Instagram, ela aparece de biquíni exibindo o corpão embaixo d'água.

A artista, mãe de Pedro Luna (2), do relacionamento com o ator Guilherme Winter, surgiu em meio a cardume.

"Buen día mundo! Logo mais estarei assim… mergulhada e in love (apaixonada)", escreveu Giselle Itié ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à gata. "Sereia linda", "Deusa", "Maravilhosa", "Que mulherão", "Lindaaa", "Amo muito", disseram os admiradores.

Confira as fotos de Giselle Itié mergulhando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GiseLLe ItiÉ (@gitie)

Giselle Itié celebra chegada dos 40 anos

A atriz Giselle Itié completou mais um ano de vida no início do mês e usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 40 anos! A artista surgiu fazendo stand up paddle em cliques publicados em seu perfil no Instagram e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que recebeu na data especial. "Passando para agradecer todo o carinho, acolhimento e amor para comigo. Vamos com tudo! Vamos rellenos (recheados) de amor, fé e muita saúde mental", disse Giselle Itié no post.

