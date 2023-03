De biquíni, Giovanna Antonelli exibe tanquinho em selfies e impressiona: ''Mas é gata''

Aos 46 anos, atriz Giovanna Antonelli deixou barriga sarada escapar em selfies de biquíni; veja

A atriz Giovanna Antonelli (46) esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar algumas selfies de seu domingo, 05, na rede social. Sorridente, ela apareceu curtindo o momento de folga e abriu um pouco de sua intimidade falando o que estava fazendo.

Nos registros, a famosa apareceu usando um biquíni estiloso e deixou "escapar" sua barriga com um tanquinho discreto. Dona de curvas torneadas, a artista, de Travessia, chamou a atenção dos internautas com as fotos.

"Ôhhhh! Fim de tarde de verão… To lhe usando… rsrs", brincou Giovanna Antonelli ao aparecer fazendo caras e bocas usando óculos de grau.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a Helô da novela das nove de elogios. "Mas é gata né", escreveram os fãs. "Tão linda", admiraram outros.

Recentemente, a atriz foi bastante elogiada ao exibir sua barriga reta em cliques renovando o bronzeado com um biquíni azul.

Veja as selfies de Giovanna Antonelli de biquíni:

Giovanna Antonelli pode dar spoiler de 'Travessia'?

Nos bastidores do Camarote CARAS na Sapucaí, Giovanna Antonelli respondeu uma pergunta que todo mundo quer saber: ela já sabe o final de Helô na novela Travessia? Ela garantiu que não sabe! A estrela contou que não tem spoilers para dar sobre o futuro da delegada na novela de Gloria Perez, mas garante que se diverte muito ao reviver a personagem.

“Todo mundo me para na rua para perguntar spoiler da novela, mas, assim como vocês, nós, atores, também inacreditavelmente, só recebemos semana a semana. E a gente vai construindo a cada semana. O que é bom de uma certa forma porque a gente não antecipa nenhuma emoção. E é ruim porque a gente não pode contar uma fofoquinha para vocês. Eu não sei o que vai acontecer com a Dona Helô. Foi um presente poder reviver essa personagem junto com Nero e Lucy. A gente se diverte muito nos bastidores e vocês podem imaginar né? A gente não tem torcida, a gente quer divertir o público. Então vem com a gente nessa reta final”, disse ela.