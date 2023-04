De biquíni, Flávia Alessandra ostenta o decote poderoso em fotos na janela

Flávia Alessandra esbanja sensualidade ao fazer ensaio fotográfico com look mínimo em uma janela

A atriz Flávia Alessandra (48) esbanjou sensualidade nas redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. A estrela surgiu com biquíni azul e saia estilosa ao fazer fotos para ostentar a sua beleza natural.

Nas imagens, a artista deixou em evidência o seu decote poderoso e a barriguinha sarada. Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs. “Lindona”, disse um seguidor. “Maravilhosa e perfeita”, comentou outro. “Mulherão”, declarou mais um.

Na legenda, a atriz compartilhou uma mensagem. "Foi quando desisti de procurar uma casa dentro das pessoas e ergui a fundação de uma casa dentro de mim mesma que descobri que as raízes mais profundas são aquelas entre o corpo e a mente que decidem viver como um. rupi kaur", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra curte dia na praia com a filha caçula

A atriz Flávia Alessandra (48) aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para curtir uma ida à praia com sua filha caçula, Olivia (12), fruto do casamento com Otaviano Costa (49). As duas foram fotografadas durante um banho de mar com muita diversão.

Mãe e filha apareceram dando risadas enquanto encaravam as ondas do mar durante o passeio juntas. Inclusive, Olivia mostrou que cresceu! A jovem de apenas 12 anos de idade mostrou que está mais alta do que sua mãe e roubou a cena durante o passeio delas.

Fotos: Dilson Silva e Fabricio Pioyani / AgNews