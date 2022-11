De biquíni fio-dental, Solange Couto arrasa em foto sem retoques

Solange Couto exibe sua beleza natural ao curtir dia na praia com look mínimo

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 14h23

A atriz Solange Couto (65) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza natural em nova foto na praia. Nesta semana, a beldade apareceu só de biquíni estilo fio-dental ao curtir um dia de sol ao ar livre.

Na imagem, a artista surgiu de costas e de braços abertos ao aproveitar o dia ensolarado. Na imagem, ela ostentou a sua beleza natural e sem retoques. “Bom dia”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Simplesmente maravilhosa”, contou um seguidor. “Coisa mais linda”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

Solange Couto relembra dificuldade financeira

Recentemente, a atriz Solange Couto relembrou que gastou suas economias na época da pandemia e precisou ficar um tempo morando no Retiro dos Artistas.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.