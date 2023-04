De biquíni fio-dental, Graciele Lacerda exibe bumbum perfeito ao tomar banho de chuveiro: "Perfeita"

A influenciadora digital Graciele Lacerda deixou os fãs babando ao surgir de biquíni tomando banho no quintal

A musa fitness Graciele Lacerda(42) elevou a temperatura das redes sociais na noite desta quinta-feira, 20, ao compartilhar um vídeo tomando banho no quintal.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a influenciadora digital surge usando um biquíni fio-dental preto, e impressiona ao ostentar seu bumbum perfeito enquanto se refresca com a água.

Ela ainda contou na postagem que já estava pronta para curtir o feriadão na fazendo do noivo, o cantor Zezé Di Camargo (60). "Entrando de cabeça no meu feriado prolongado #fazenda", escreveu a musa fitness, que colocou a música Banho de Chuveiro, do grupo Terra Samba, no vídeo.

Os internautas ficaram impressionados com a beleza de Graciele, e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa, seu cabelo está perfeito", escreveu outra. "Linda, maravilhosa, não tem pra ninguém. Deusa master", afirmou uma fã. "Sempre Linda. Muita beleza pra uma moça só", comentou mais uma. "Perfeita é teu sobrenome", falou uma admiradora.

Confira o vídeo de Graciele Lacerda tomando banho de chuveiro:

Treino na academia

A influenciadora digital Graciele Lacerda impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir sua boa forma. Em seu perfil no Instagram, a noiva do cantor Zezé Di Camargo (60) exibiu seu corpo sarado ao surgir de top e legging enquanto treina pesado na academia.

Ao dividir o registro, ela falou sobre a vida saudável que leva há anos. "Aqui já são 27 anos de treino e 13 de alimentação saudável. Não é construído de um dia para o outro", afirmou a musa fitness, que em seguida questionou os seguidores. "E vocês, já começaram a se cuidar?", quis saber.

