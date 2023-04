De barriga e pernas de fora, Graciele Lacerda choca com corpaço sequinho: ''Zero defeitos''

Com look micro, Graciele Lacerda choca ao exibir corpão malhado e bronzeado com estilo

Musa fitness, a noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), surpreendeu ao exibir sua boa forma em um novo vídeo cheio de estilo. Nesta quarta-feira, 12, a influenciadora compartilhou o registro esbanjando sua beleza de forma arrasadora e não passou despercebida.

Fazendo carão e desfilando no vídeo, a jornalista chocou ao exibir suas curvas torneadas e bronzeadas em um conjuntinhos listrado, de cor preto e branco.

De cropped e minissaia, Graciele Lacerda impressionou ao deixar sua barriga reta e seus pernões sarados em evidência com muito estilo. "Mood country", disse ela ao aparecer no local onde foi com o cantor.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa fitness de elogios. "Ao trem bonito", escreveu Zezé babando pela amada. "Zero defeitos", admiraram outros.

Leia também:De top e legging, Graciele Lacerda impressiona ao exibir corpo sarado durante treino

Veja o look de Graciele Lacerda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela se terá casamento com Zezé Di Camargo: ''Preguiça''

Em 2021, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo ficaram noivos e até agora não marcaram o casamento. Curiosos, os fãs perguntam à musa fitness quando será o evento e ela resolveu responder o motivo de ainda não ter feito a cerimônia com festa.

Além dos seguidores e admiradores do casal, amigos próximos também questionam quando o casal subirá ao altar. Segundo a influenciadora, agora tudo depende dela dar o primeiro passo e organizar o grande momento.

"Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.