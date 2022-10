De biquíni fininho, Scheila Carvalho choca com corpaço turbinado aos 49 anos

Ex-dançarina Scheila Carvalho exibiu curvas muito saradas em registros de biquíni e impressionou com boa forma

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 14h29

A ex-dançarina do É o Tchan Scheila Carvalho (49) mostrou todo sua boa forma nesta quinta-feira, 20, ao se gravar antes de fazer um ensaio fotográfico. Aproveitando o dia ensolarado, a morena surgiu deslumbrante de biquíni.

Nos vídeos publicados em seus stories no Instagram, a artista chamou a atenção ao exibir seu corpaço todo definido. Vestindo a roupa de banho bem fininha, a famosa deixou à mostra suas curvas saradas.

Prestes a completar 50 anos, Scheila Carvalho chocou ao mostrar que ser dona de uma barriga cheia de gominhos. A musa deu um show de beleza ao surgi toda produzida para fotografar com o look de praia estiloso.

Ainda recentemente, a eterna morena do É o Tcha impressionou ao esbanjar sua boa forma na praia. Usando um biquíni colorido, ela roubou a cena no local ao ostentar seu bronzeado.

Veja os registros de Scheila Carvalho de biquíni:

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar o tamanho da filha, Giulia Santos

Além de impressionar com sua boa forma treinando na academia ou usando looks estilosos com um toque ousado, Scheila Carvalho deu o que falar recentemente ao compartilhar um vídeo com a filha, Giulia Santos, de 12 anos. Isso porque, a herdeira apareceu quase do tamanho dela.

"Nossa, Scheila, a Giulia já tá quase do seu tamanho", escreveu a dançarina no vídeo em que apareceu exibindo a altura da garota, fruto de seu relacionamento com o cantor Tony Salles (41), com quem está casada desde 2007.

Tempos atrás, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos Giulia Santos com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a menina e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!