De biquíni fininho, Luciana Gimenez exibe corpaço fora do comum: ''Maravilhosa''

Aos 53 anos, Luciana Gimenez exibiu curvas esculturais em fotos de biquíni tiradas antes de acidente

A apresentadora Luciana Gimenez (53) impressionou ao exibir sua boa forma e beleza em fotos de um ensaio realizado antes de sofrer o acidente na neve nos EUA. Nesta quinta-feira, 02, a famosa entrou no clima de tbt da rede social e resgatou os cliques arrasadores feitos na varanda de seu apartamento milionário em São Paulo.

Nos registros, a musa apareceu fazendo poses usando apenas um biquíni preto fininho, de modelo nada básico. Com uma taça de vinho na mão, Gimenez brincou sobre aproveitar o fim de semana.

"Começando os trabalhos do final de semana… Brincadeira (risos) só um #ᴛʙᴛ de dezembro mesmo", falou ela na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza impressionante da artista. "Maravilhosa", escreveram os fãs. "Deslumbrante", definiram outros.

++ Grávida? Luciana Gimenez exibe a barriga para falar sobre especulações

Confira as fotos de Luciana Gimenez de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez cai no choro ao receber notícia

Após mais de um mês do acidente que sofreu esquiando em Aspen, nos EUA, a apresentadora Luciana Gimenez teve uma boa notícia na quarta-feira, 15, que a fez até chorar.

Em sua rede social, ela compartilhou o vídeo do momento em que soube que poderá andar sem muleta. Ao ouvir a informação do médico, a famosa não segurou a emoção e foi às lágrimas, ficando extremamente feliz com sua evolução.

Apesar de estar contente com a conquista, Luciana Gimenez comentou que está sendo um desafio voltar a andar, porque agora, após a cirurgia, está com vários "corpos estranhos" em sua perna.

"Então isso ai, foi o que aconteceu quando o médico falou que eu poderia andar, só que aí gente, até você conseguir dar o primeiro passo parece uma besteira né, porque a gente faz essas coisas e são coisas que a gente faz automaticamente, ninguém lembra como aprendeu a andar, só que desaprendi...", falou sobre sua situação.

"Tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão e pra dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafusos... tem sido um aprendizado", desabafou.