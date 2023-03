Grávida? Luciana Gimenez exibe a barriga para falar sobre especulações

Luciana Gimenez se pronunciou depois que apareceu “barriguda” nas redes sociais

Desde que sofreu um acidente enquanto esquiava no início do ano, Luciana Gimenez (53) tem o costume de compartilhar sua rotina intensa de treinos no Instagram para mostrar sua evolução. Mas nesta quinta-feira, 02, a atriz se sentiu traída por um ângulo enquanto fazia academia e decidiu se adiantar sobre possíveis boatos de que estaria grávida.

Luciana Gimenez surgiu em um vídeo abaixando o cós de sua calça legging branca até o limite e para exibir sua barriga chapada: "Mostra que não estou barriguda, que só era a posição? Se não o povo vai falar que estou grávida, adoram falar que estou grávida", declarou na publicação e ainda reforçou escrevendo na legenda: "Quintou por aqui. Não estou grávida".

Luciana Gimenez mostra barriga chapada para provar que não está grávida - Reprodução/Instagram

Entre os stories, Luciana também mostrou como funciona a sua preparação para treinar depois do acidente que sofreu na neve em Aspen, nos Estados Unidos. Enrolando uma faixa na perna que teve fratura em quatro lugares diferentes, a apresentadora explicou: “A gente luta aqui, vai com a perna quebrada mesmo, né? Tô amarrando onde tá a fratura pra gente conseguir treinar em cima”, explicou, acompanhada de sua educadora física.

Luciana Gimenez prepara festa surpresa para o filho Lorenzo

Luciana Gimenez revelou que não está esperando outro filho, mas provou que é só amores pelo seu caçula. No início da semana, ela surpreendeu o filho Lorenzo Fragali com uma festa de aniversário surpresa com os amigos do menino, que completou 12 anos. A apresentadora não pôde estar presente no dia da celebração, por isso preparou a festinha.

“Eu sumida estou reaparecendo hoje, depois das festas. E hoje foi contar para vocês que é aniversário do meu filho, aliás, foi dia 24. Não estava com ele porque estava no Rio de Janeiro como vocês viram, só que eu organizei uma galerinha aqui e ele não sabe”, a mamãe coruja revelou em seus stories e mostrou a reação de Lorenzo quando recebeu a surpresa.