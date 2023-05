De biquíni fininho, Luciana Gimenez choca com corpão mega torneado: ''Que corpo é esse?''

Aos 53 anos, Luciana Gimenez choca ao exibir corpo sem flacidez em vários ângulos; veja

A apresentadora Luciana Gimenez (53) impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 01, a famosa compartilhou cliques curtindo um dia de sol em Alagoas e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros, a artista apareceu fazendo poses, usando um biquíni preto com detalhes coloridos, e chocou com suas curvas muito torneadas.

Deitada e esticando o corpo, Luciana Gimenez exibiu sua barriga sarada e impressionou ao mostrar que não tem flacidez. "Milagres me fez voltar renovada para esse mês que está começando hoje…", disse ela na legenda das fotos arrasadoras.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a beleza da famosa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Que corpo é esse?", falaram outros.

Nas últimas semanas, Luciana Gimenez revelou que está solteira. A apresentadora contou que o namoro com o empresário mais novo, Renato Breia, chegou ao fim.

Veja as fotos de Luciana Gimenez de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez lamenta não poder usar salto após acidente

Após sofrer um acidente grave esquiando, a modelo Luciana Gimenez, que é adepta dos sapatos de salto desde os 14 anos, lamenta não conseguir mais usá-los. Apesar de esperançosa, ela se mostrou bastante triste no vídeo em que falou sobre o assunto.

Mostrando os sapatos baixos que tem usado há 12 semanas, ela gravou um vídeo falando sobre a autoestima e escreveu na legenda: "Meus novos aliados pós-acidente. Não vejo a hora de voltar para os meus saltos. Quando eu puder usar eles novamente, significa que eu tô recuperada!".

Mostrando tênis e rasteirinhas e depois uma sandália preta com salto superfino, Luciana contou: “Não conseguia nem abrir o armário [de sapatos]. Na hora que eu conseguir colocar esse sapato (disse mostrando uma sandália) estou curada. Depois do acidente] Não conseguia colocar meu pé em sapato nenhum. Só conseguia usar a sandália do meu filho, número 46. Quando uso salto me sinto mais segura, é como estivesse fantasiada”, disse visivelmente emocionada.