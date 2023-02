De biquíni fininho, Graciele Lacerda esbanja beleza ao curtir dia na piscina ao lado da mãe

A influenciadora digital Graciele Lacerda ganhou elogios dos fãs ao postar uma foto na piscina ao lado de sua mãe

Graciele Lacerda (42) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua mãe, Maria das Graças Lacerda.

No clique publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 24, as duas aparecem curtindo o dia na piscina, na fazenda em que a influenciadora digital mora com o cantor Zezé Di Camargo (60).

Para o momento entre mãe e filha, Graciele surgiu usando um biquíni fininho, deixando em evidência seu corpo sarado. Já dona Maria optou por um maiô. Já na legenda, a musa fitness celebrou o momento com a mãe. "Eu e ela! Nosso tempo juntinhas", disse ela.

O clique ganhou elogios dos seguidores. "Que lindo", escreveu uma seguidora. "Lindas. Aproveitem cada minuto juntas", falou outra. "Tão mãe, tal filha. Duas lindas", disse uma fã. "É lindo ver a sintonia das duas. Deus abençoe vocês com muita saúde", desejou mais uma.

Confira o clique de Graciele Lacerda com a mãe:

Férias em meio à natureza

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda esticaram a semana que estão passando no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para aproveitar o Carnaval em meio à natureza. Eles estão curtindo os dias longe da agitação desde o dia 13 e garantiram que o lugar é um paraíso.

"Estou com a Gra no Pantanal, chegamos aqui na segunda, 13, e vamos passar todo o carnaval aqui. Aqui é um paraíso, vamos voltar para a nossa casa completamente renovados", contou o cantor sertanejo em entrevista a CARAS.

