De biquíni fininho, ex-BBB Jessilane exibe boa forma em dia na praia

Ex-BBB Jessilane Alves eleva a temperatura ao mostrar sua beleza natural em fotos de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 18h22

A ex-BBB Jessilane Alves (26) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar novas fotos de biquíni na praia. Desta vez, a beldade apareceu com um biquíni verde fininho e shorts jeans enquanto aproveitava o dia ensolarado no litoral.

Na imagem, a estrela surgiu sorridente e deixou à mostra suas curvas impecáveis. “Nesta sexta-feira, sua vida está colorida ou em PeB? O que importa mesmo é a pose”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Maravilhosa é ela”, disse um seguidor. “Deusa da beleza”, afirmou outro. “Linda demais”, declarou outro.

Ex-BBB Jessilane fala de sua situação financeira

Em participação no podcast PodPah, a ex-BBB Jessilane contou sobre a sua vida financeira após o reality show. “Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo”, disse ela.

Então, Jessi contou que está fazendo trabalhos aqui fora, mas o dinheiro não entra na hora. “Cada trabalho que vai chegando, eu vou executando e demora alguns dias para receber. Então, eu estou quase que na mesma”, desabafou.