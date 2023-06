De biquíni, Elisa Lucinda esbanja beleza ao curtir dia na praia: "Tão linda"

Elisa Lucinda, atriz de Vai na Fé, ganhou elogios dos seguidores ao postar cliques de biquíni nas redes sociais

A atriz Elisa Lucina, de 65 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que aparece esbanjando toda sua beleza na praia. Ela aproveitou o tempo livre para viajar para o Espírito Santo.

No ar na novela Vai na Fé, da TV Globo, interpretando a personagem Marlene, a artista aproveitou o dia ensolarado desta sexta-feira, 23, para renovar o bronzeando, e exibiu seu corpaço ao surgir de biquíni na companhia de alguns amigos, enquanto desfrutava a bela paisagem da Praia de Itaúna.

"Saudade imensa desta casa refúgio capixaba que me acolhe tanto. Chegamos e tinha já comidinha gostosa de Marineusa, a querida Nenzinha. Muito gostosa demais. Tinha moqueca de sarda, alface e rúcula da nossa horta, arrozinho integral soltinho, feijão novo temperado bem puxado no alho, abóbora docinha e enxuta ensopada, e ainda laranjada feita com laranja do pé de seleta do quintal", contou ela.

Em seguida, Elisa contou que está curtindo a praia ao lado do pai de seu filho, que é um grande amigo. "Estou aqui acompanhada do pai do meu filho, Zanandré Avancini, meu grande amigo pra sempre, mais meu parceiro de Itaunas vila, seu benfeitor, Barraca do itamar, a melhor play List que tem. Já cheguei escrevendo poema… Amanhã mostro", completou.

A postagem da atriz recebeu diversas curtidas e uma chuva de elogios dos internautas. "Tá tão linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", afirmou outra. "Rainha absoluta", falou uma fã. "Deusa", comentou mais uma. "Diva", exaltou uma admiradora.

Homenagem para o namorado

A atriz Elisa Lucinda esbanjou romantismo neste Dia dos Namorados. A estrela fez uma homenagem para o seu namorado, Jonathan Estrella, que tem 33 anos – ele é 31 anos jovem do que ela, que tem 65 anos. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de carinho do casal e falou sobre o amor deles.

"Nosso namoro nasceu num baile e segue na toada da música que amor é, cheio de movimentos, aprendizagens de novos passos e descobertas. Na sequência de fotos, tem nós em nós primeira festa junina… Hoje é dia do amor, o maior sentimento do mundo. Viva @jonathanestrella_ e seu olhar lindo", disse ela na legenda.

