De biquíni de crochê, Scheila Carvalho exibe suas curvas impecáveis na praia

Scheila Carvalho eleva a temperatura da web ao abrir álbum de fotos na praia com look mínimo

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h42

A dançarina Scheila Carvalho (49) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, ao abrir um álbum de fotos de um dia na praia. Nas fotos, a estrela ostentou o seu corpaço curvilíneo enquanto usava apenas biquíni de crochê.

A morena apareceu sorridente e se divertindo com as poses enquanto entrava no mar. Na legenda, ela fez uma reflexão com conselho para os fãs.

"Seja sempre você mesma! Não meça seu valor pela opinião dos outros. Se orgulhe dos seus dons. Ouça sua intuição e seus pressentimentos! Sonhe grande!! Recomece sempre que necessário! Nunca duvide do seu potencial! Respire fundo, tenha coragem e acredite que tudo vai dar certo! PORQUE VAI!!!!! Um excelente final de semana para vocês", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila Carvalho faz festão de aniversário para a filha

Nas últimas semanas, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de sua filha, Giullia Santos, de 12 anos, com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a herdeira e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!