De biquíni, Claudia Ohana arranca elogios de seguidores no Dia Mundial da Água

Atriz Claudia Ohana celebra Dia Mundial da Água e deixa seguidores completamente apaixonados

Nesta quarta-feira, 22, a atriz Claudia Ohana (60) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa apareceu tomando uma boa chuveirada, de biquíni, em um vídeo preto e branco, para comemorar o Dia Mundial da Água, aproveitando para refletir sobre a importância do elemento.

“Hoje é o dia da água, você sabia? A água, sem a qual a vida no planeta não seria possível. A água que compõe 70% de nós. A água que colocamos alarmes no celular pra lembrar de beber e a água que temos que implorar pra que empresas e governos mantenham potável?”, começou a atriz

“35 milhões de brasileiros hoje não tem acesso à água potável; nem aos alarmes de celular para lembrar de se manter hidratado. O dia da água também é dia de lembrarmos das causas que precisam atenção!”, completou, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza da atriz de 60 anos de idade. “É muito gata e linda”, exaltou um internauta. “Como pode ser tão diva e maravilhosa”, exclamou um outro fã. “Que lindo vídeo! Isso aí, vamos cuidar da nossa água, ter atenção”, concordou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de palminhas, carinhas de apaixonados e corações de todas as cores possíveis, enviados para enaltecer a perfeição de Claudia Ohana.

Veja a publicação da atriz Claudia Ohana que aparece em um vídeo tomando banho de biquíni para celebrar o Dia Mundial da Água:

Claudia Ohana se pronuncia após receber críticas por devolver cães adotados

"Em dezembro de 2019 adotei 2 filhotes de 2 meses. Infelizmente, em março, três meses depois do convívio com o Thor e com o Tigrão, a pandemia causada pelo SARS-CoV-2 chegou ao Brasil. Foi quando iniciei o isolamento em minha casa. Trancada em casa, sozinha e sem poder sair na rua para passear com eles, me encontrei em uma situação muito difícil. Em função da extensão da programação da pandemia diante da necessidade deles enquanto filhotes e das minhas limitações de saúde (comecei a ter crises agudas na minha coluna que comprometeram a minha mobilidade), considerei a devolvê-los. Inclusive cheguei a falar sobre isso com a Toca do Bicho", explicou Claudia Ohana.