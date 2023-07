De biquíni, Carolinie Figueiredo exibe corpo real na praia: "Uma deusa"

A atriz Carolinie Figueiredo ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpão na praia

Lembra dela? A atriz Caroline Figueiredo impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo real ao curtir o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista, que ficou conhecida por atuar em Malhação, da Globo, esbanjou beleza e suas curvas ao surgir usando um biquíni preto enquanto fazia várias poses na areia da praia.

Ao dividir os registros, Carolinie deixou uma reflexão. "Aos 34. Tantos corpos, aqui estou, mais presente em mim que nunca! Aprendendo a me fazer companhia como quer que eu esteja atravessando. Rodo a vida, ganho o mundo e é na beira do mar que venho chorar, agradecer, desaguar e pedir", começou.

"Olhar o mar ao infinito me aterra e me faz companhia. Amar o mar é minha relação mais profunda: me dá amor, constância que oscila, ritmo, frescor e profundidade. Meu sangue tá descendo e eu vim aqui pedir afeto", completou ela.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de elogios. "Você é linda mulher", disse uma seguidora. "Linda de todos os ângulos", escreveu outro. "Uma Deusa inspiradora", afirmou uma fã. "Um corpo que me representa com buraquinhos no bumbum, corpo real de um ser humano que gerou vidas. Maravilhosa, esse sol e esse mar e ninguém pra te parar e te limitar", falou uma admiradora.

Carolinie, vale lembrar, estreou na televisão na novela teen da TV Globo, Malhação, em 2007, interpretando a personagem Domingas. Ela também atuou em Ti Ti Ti, em 2010, e Sangue Bom, da mesma emissora. A atriz é mãe de Bruna Luz e Théo, fruto de seu relacionamento com o ator Guga Coelho, com quem começou a namorar em 2009. O relacionamento dos dois chegou ao fim em 2016.

Confira as fotos de Carolinie na praia: