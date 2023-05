De biquíni, Bruna Linzmeyer ostenta beleza natural em banho de rio: “Belissíma”

Toda natural! Atriz Bruna Linzmeyer encanta seguidores ao posar de biquíni branco em momento relax

A atriz Bruna Linzmeyer (30) aproveitou um dia de folga para curtir o melhor da natureza nesta quarta-feira, 24. Só de biquíni, a artista compartilhou alguns cliques em que aparece esbanjando toda a sua beleza natural enquanto toma um banho de rio. As fotos inéditas causaram alvoroço nas redes sociais e os fãs acumularam elogios.

Nos registros, Bruna provou mais uma vez que não precisa de grandes produções para surgir belissíma! Sem maquiagem e com os cabelos descoloridos molhados, a musa posou sorridente e ostentou simpatia. Detalhes do corpão da atriz também chamaram atenção com o biquíni branco eleito para a ocasião.

Entre cada uma das fotos, Bruna incluiu alguns memes para divertir os fãs, como um cachorrinho brincando com a água. Ela também falou sobre as imagens na legenda: “Até debaixo d’água”, a loira escreveu na publicação. Embora os cliques sejam engraçados, os seguidores só tiveram olhares para a beleza de Bruna nos registros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Alguns dos mais de dois milhões de seguidores fizeram questão de deixar elogios nos comentários: “Belíssima!”, disparou um admirador da atriz. "Sempre é bom ver essa beleza”, exaltou mais um. “Lindo sorriso”, escreveu um terceiro. “Mas é linda”, disse outro fã. “Você é maravilhosa. Grande atriz”, pontuou mais um.

Bruna Linzmeyer protagoniza ensaio romântico com namorada:

Na semana passada, a atriz Bruna Linzmeyer usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques para lá de românticos ao lado de sua namorada, a DJ Marta Supernova. As duas protagonizaram um ensaio lindo, combinando roupas e beijando muito.

“Quando atividade física é facilmente confundida com lazer”, a artista se derreteu pela amada na legenda dos registros apaixonados. Nos cliques, Bruna e Marta aparecem usando roupas verdes e brancas, combinando em casal. Em um registro em especial, as pombinhas surgiram dando um beijão, que ganhou elogios nos comentários da publicação.