Bruna Linzmeyer protagoniza ensaio romântico com namorada

Atriz Bruna Linzmeyer surge em clima romântico com namorada, a DJ Marta Supernova

Nesta sexta-feira, 19, a atriz Bruna Linzmeyer (30) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques para lá de românticos ao lado de sua namorada, a DJ Marta Supernova. As duas protagonizaram um ensaio lindo, combinando roupas e se beijando.

Pelas lentes do fotógrafo Jorge Bispo, Bruna e Marta fizeram um ensaio em um clima bem romântico, no qual as duas aparecem usando roupas verdes e brancas, combinando uma com a outra. Em um clique em especial, as pombinhas surgiram dando um beijo. Os comentários da postagem foram inundados de internautas encantados com a química e beleza das duas.

“Gatinha”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. “Meu Deus, está lindo demais esse ensaio”, comentou uma usuária. “É muita belezura”, elogiou uma outra internauta. “Coisa mais preciosa”, exaltou um terceiro seguidor. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Bruna Linzmeyer e Marta Supernova.

Veja a publicação feita pela atriz Bruna Linzmeyer mostrando o ensaio romântico feito com a namorada, a DJ Marta Supernova:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)



Bruna Linzmeyer desabafa após Globo cortar cena de novela

Em um momento corajoso, a atriz Bruna Linzmeyer fez um pronunciamento após a Globo cortar um beijo entre duas personagens em Vai na Fé, novela exibida no horário das 7. A decisão revoltou o público que foi às redes sociais reclamar. Agora, a atriz, que namora a DJ Marta Supernova, resolveu se pronunciar sobre o tema e propôs uma reflexão corajosa sobre a situação. Segundo ela, a mobilização do público foi importante.

"Eu fiquei muito feliz de ver a mobilização que vocês fizeram ontem no Twitter e eu tenho fé que esse beijo vai rolar, mas eu também fiquei pensando que eu quero muito mais do que um beijo", começou a atriz. Bruna Linzmeyer seguiu desabafando. "Eu fiquei pensando que existe uma lacuna no audiovisual brasileiro, para além de uma lacuna afetiva (…) eu quero mais do que um beijo, eu quero cultura lésbica, eu quero um grupo de pessoas LGBTs vivendo juntos em comunidade porque é assim que a gente se constrói", disse ela.