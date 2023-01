De biquíni branco, Paolla Oliveira esbanja beleza em selfie no espelho: ''Que mulher''

Atriz Paolla Oliveira publica fotos de viagem em que aparece apenas de biquíni e arranca elogios dos fãs ao exibir o corpão

Nesta sexta-feira, 06, a atriz Paolla Oliveira (40) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar novas fotos de viagem!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Pat na novela das sete da Globo, Cara e Coragem, roubou a cena ao surgir apenas de biquíni. Com um look branco cavado e apostando no carão, a famosa empinou o bumbum ao posar em selfie no espelho.

Em outros registros, ela apareceu sorridente tomando drink e curtindo o dia de sol à beira-mar. "Eu quero amor. Eu quero tudo que for bem colorido. Tudo que for leve...", escreveu Paolla Oliveira na legenda da postagem. Em um dos cliques, Paolla ainda aparece usando uma calça também branca e óculos escuros.

Nos comentários da publicação, os admiradores da musa exaltaram a beleza dela. "Maravilhosa demais. Rainha", babou Sabrina Sato. "Lindezaaa, você merece tudo de mais lindo!", "Deusaaaaa", "Meu Deus, que mulher lindaaaaaaa", "Exagero de beleza", "É uma das atrizes mais lindas da atualidade", "Mulher com dobrinhas. Mulher sem muito músculo. ISSO é um mulherão!", "Defeito nenhum", "Como pode ser tão perfeita", babaram.

Paolla curtiu a virada de ano com o namorado, o cantor Diogo Nogueira (41). Em sua rede social, ele postou fotos românticas do casal na hora do brinde no réveillon. "2023, Sonhos, Sambas, Planos, Rumos, Vamos? Certos que vai dar certo! Feliz Ano Todo!", disse ele.

Confira as fotos de Paolla Oliveira durante viagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira exibe corpão sarado na praia

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o período do início de 2023 para relaxar no litoral. Na quinta-feira, 5, a beldade abriu um álbum de fotos do seu momento de diversão em uma praia deserta.

A estrela surgiu apenas de biquíni verde estiloso e decotado enquanto descansava na areia de uma praia e também tomava um banho de mar. Na legenda, ela celebrou o momento especial. “Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez...”, disse ela.

