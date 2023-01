De biquíni, Paolla Oliveira exibe o corpão sarado em dia na praia

Paolla Oliveira exibe fotos de seu dia de relaxamento em uma praia e ostenta sua beleza natural ao surgir apenas de biquíni

A atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou o período do início de 2023 para relaxar no litoral. Nesta quinta-feira, 5, a beldade abriu um álbum de fotos do seu momento de diversão em uma praia deserta.

A estrela surgiu apenas de biquíni verde estiloso e decotado enquanto descansava na areia de uma praia e também tomava um banho de mar. Na legenda, ela celebrou o momento especial. “Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez...”, disse ela.

Há poucos dias, Paolla Oliveira curtiu a virada de ano com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Ele compartilhou um álbum de fotos românticas do casal na hora do brinde no réveillon. "2023, Sonhos, Sambas, Planos, Rumos, Vamos? Certos que vai dar certo! Feliz Ano Todo!", disse ele na legenda.

Vale lembrar que Paolla Oliveira está no ar na novela Cara e Coragem, trama das sete da Globo, que já está na reta final e será substituída por Vai na Fé ainda neste mês de janeiro.

Paolla Oliveira exibe foto inédita com os pais

Na véspera de Natal de 2022, a atriz Paolla Oliveira apareceu em fotos inéditas ao lado do seu pai, José, e da sua mãe, Daniele. Discreta com a vida pessoal, ela compartilhou as fotos raras em seu Instagram para celebrar a sua família.

Nas fotos, Paolla e seus pais posaram na frente da árvore de Natal da família. “Quanta força tem o Natal. Faz a gente desacelerar, se conectar com a bondade, com o amor, aproveitar momentos únicos com quem é mais precioso... Por aqui estamos assim. Que seja lindo e especial pra todos vocês também. Feliz Natal”, disse ela na legenda.