De biquíni branco, Hariany Almeida posa diante do pôr do sol e impressiona: ''Sereia''

A ex-BBB Hariany Almeida ostentou o corpaço escultural em uma nova foto diante do pôr do sol da Grécia

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 12h12

Mais uma vez Hariany Almeida (25) deu o que falar nas redes sociais após compartilhar uma nova foto da sua viagem para a Grécia. A ex-BBB ostentou o corpaço diante do pôr do sol e arrancou elogios dos seguidores.

Para a aproveitar mais um dia no paraíso grego, a influenciadora apostou em um biquíni branco perolado, evidenciando as curvas impecáveis.

"Pôr do sol e muita foto no feed nesse paraíso!", escreveu ela na legenda da publicação, que ganhou muitos elogios.

"Apenas uma coisa pra dizer: U A U", disparou um internauta; "Até travou meu celular, com tanta beleza", comentou outro; "Maravilhosa, sereia linda", disse uma terceira; "Uma deusa grega descansando em casa", brincou mais uma.

Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

HARIANY ALMEIDA FICA NOIVA DE DJ NETTO

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

Nas redes sociais, ela contou como o momento aconteceu e se declarou. "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa … ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes kkk e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM!", disse ela.

