Hariany Almeida ostenta abdômen trincado em look de crochê: ''Deusa''

A ex-BBB Hariany Almeida chamou a atenção ao exibir o corpaço em um conjunto de top e saia de crochê

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 12h05

Hariany Almeida (25) elevou a temperatura nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar novas fotos da sua viagem de aniversário. A ex-BBB mostrou o look do dia para curtir a Grécia e chamou a atenção com o corpaço.

Para aproveitar a linda paisagem de Mykonos, a influenciadora elegeu um conjunto colorido de top decotado e mini saia de crochê.

A viagem para a Europa marcou a chegada dos 25 anos de Hariany. Nos comentários, os admiradores foram só elogios. "Deusa", "Maravilhosa!! Parabéns", "Cada ano mais linda", "A mais linda da Grécia", disseram eles.

Na madrugada da quarta-feira, 21, Hariany Almeida curtiu uma festinha e apostou em um vestido braco, coladinho ao corpo e cheio de recostes estilosos, que realçavam a beleza de seu corpão escultural. Ela ainda apostou em uma bolsinha brilhante e em uma sandália de salto, tipo gladiadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

HARIANY ALMEIDA EMPINA BUMBUM EM PRAIA DA GRÉCIA E PARA TUDO

A ex-BBB Hariany Almeida (24) roubou a cena com novos registros de biquíni! A empresária chocou os seguidores ao surgir sensualizando para dividir mais uma série de cliques feitos durante sua viagem para Mykonos, na Grécia. No Instagram, a vice-campeã de A Fazenda 11 (Record TV) apareceu com um biquíni preto fininho e fez uma pose clássica com os cabelos molhados, destacando as curvas do corpão. No vídeo, a beldade brasileira aparece também dando foco no bumbum empinadinho e a barriga negativa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!