De biquíni fio-dental, Hariany Almeida empina o bumbum e para tudo com corpão: ''Absurdo''

Na Grécia, ex-BBB Hariany Almeida empinou o bumbum em vídeo só com um biquíni fio-dental e parou tudo com corpão sarado

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 12h00

A ex-BBB Hariany Almeida (24) roubou a cena com novos registros de biquíni! A empresária chocou os seguidores ao surgir sensualizando nesta quarta-feira, 21, para dividir mais uma série de cliques feitos durante sua viagem para Mykonos, na Grécia.

No Instagram, a vice-campeã de A Fazenda 11 (Record TV) apareceu com um biquíni preto fininho e fez uma pose clássica com os cabelos molhados, destacando as curvas do corpão. No vídeo, a beldade brasileira aparece também dando foco no bumbum empinadinho e a barriga negativa.

Mostrando também a beleza azul do local paradisíaco, ela celebrou o momento: "Vivendo um sonho!", escreveu ela na legenda da postagem.

Os admiradores da estrela brasileira, é claro, encheram os comentários com elogios à musa. "Você é muito maravilhosa!", escreveu uma. Outra soltou: "Uma sereia!". Uma terceira cravou: "Eu até perdi o folêgo. Absurdo de linda!".

Hariany Almeida empina o bumbum só com um biquíni fio-dental e para tudo com corpão sarado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

Hariany Almeida aposta em combinação fashionista para curtir a noite:

Recentemente, Harinay Almeida elevou a temperatura da web ao compartilhar fotos mostrando de um look que escolheu para curtir uma noite divertida, composto por um top ousado e uma calça brilhante, deixando a barriguinha definida à mostra e chamando atenção dos fãs.