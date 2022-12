Danielle Winits empina o bumbum ao usar biquíni fio-dental em Miami

Danielle Winits seduz os fãs ao mostrar o seu look para renovar o bronzeado em uma praia de Miami

A atriz Danielle Winits (49) aproveitou o penúltimo dia do ano de 2022 para renovar o bronzeado na praia. A musa apareceu só de biquíni branco e preto estilo fio-dental em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 30.

Na imagem, a artista apareceu com o bumbum empinado e deixou à mostra suas pernas torneadas e as curvas impecáveis enquanto aproveitava o dia ensolarado. “Esquenta Miami”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Danielle Winits é mãe de dois meninos, Noah, de 15 anos, e Guy, de 11 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.

Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).