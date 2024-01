Danielle Winits choca ao mostrar a barriga negativa

Nesta sexta-feira, 12, a atriz Danielle Winits arrancou elogios dos internautas após mostrar sua beleza deslumbrante em novas fotos de biquíni

Danielle Winits aproveitou o dia de folga para curtir um momento de lazer e descanso em sua casa. Nesta sexta-feira, 12, a atriz e esposa do ator André Gonçalves, vice-campeão de A Fazenda 15, arrancou elogios dos fãs com o registro nas redes sociais.

Nas fotos publicadas em seu Instagram, a artista aparece usando um biquíni branco e preto, enquanto relaxava em um balanço. O que mais chamou a atenção dos internautas foi a boa forma de Danielle. “Pós trampo eu rendo é em casa”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a chuva de elogios e carinho dos fãs. “Linda, mulher forte, com muita personalidade”, afirmou um seguidor. “Belíssima”, disse outro. “Uma deusa”, comentou mais um.

O relacionamento de Danielle Winits e André Gonçalves

Danielle Winits e André Gonçalves viveram um relacionamento de sete anos e anunciaram o término em agosto de 2023. Em comunicado feito no Instagram, revelaram que a separação foi amigável.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.

Porém, para a alegria dos fãs, os artistas reataram a relação e estão juntos novamente. No último domingo, 7, Danielle compartilhou fotos românticas dos dois nas redes sociais.

No feed do Instagram, eles aparecem se beijando e trocando carícias. A loira, inclusive, sorria para o companheiro. Vale lembrar que o casal fez as pazes logo após André deixar o reality A Fazenda 15, em dezembro.