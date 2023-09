Quanto tempo André Gonçalves e Danielle Winits ficaram juntos? Entenda o término

Danielle Winits surpreendeu fãs com uma postagem em homenagem André Gonçalves, de A Fazenda 15

A atriz Danielle Winits encantou os seguidores na manhã desta segunda-feira 25, ao compartilhar um registro de seu ex-marido, André Gonçalves. Os dois se separaram pouco antes dele ser anunciado como participante do reality A Fazenda 15, da Record TV.

Na postagem, a loira compartilhou um clique do peão apreciando o sol da manhã na região de Itapecirica da Serra, interior de São Paulo. "Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer", disse ela na legenda.

"Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora isso possa entre seres amorosos acontecer. Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer", completou.

FIM DO CASAMENTO

Danielle Winits e André Gonçalves viveram um relacionamento de sete anos e anunciaram o término em agosto deste ano. Em comunicado feito no Instagram, revelaram que a separação foi amigável.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.

Nos últimos anos o casal enfrentou uma baita crise após André ter problemas na justiça por não pagar a pensão das duas filhas, acumulada desde 2007. Ele chegou a ser preso por conta disso, mas foi solto após renegociar os débitos ao alegar que não tinha emprego fixo.