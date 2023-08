Danielle Winits abre o coração após anunciar separação: “Liberta”

Atriz Danielle Winits reflete sobre liberdade após anunciar que terminou seu casamento com o ator André Gonçalves

A atriz Danielle Winits usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para compartilhar uma reflexão enigmática sobre liberdade. As mensagens foram publicadas logo após o anúncio do término de seu casamento de sete anos com o também ator André Gonçalves no início desta semana.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Danielle abriu um álbum de fotos de um treino de boxe em sua casa. Além de posar pronta pro ‘ataque’ com uma luva para praticar o esporte, a loira também compartilhou algumas selfies e vídeos fazendo carão e esbanjando beleza em sua varanda luxuosa com vista para o mar.

Entre os registros, Danielle adicionou um clique de um bordado com uma frase poderosa, que representa a nova fase em sua vida: “A mesma no entanto outra”, diz o escrito. Já na legenda, a artista refletiu: “De hoje e liberta de filtros porque quero mesmo é chegar perto”, ela abriu o coração e incluiu a hashtag ‘liberdade’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Nos comentários, os fãs da artista interpretaram a reflexão como uma indireta certeira após o fim do relacionamento: “Não mexe com ela”, disse um seguidor. “Que linda!! Ainda mais agora solteira”, elogiou outro. “Tá linda, tá livre, tá plena, vem tudo novo”, opinou um terceiro. “A liberdade não tem preço!”, comentou mais um.

Vale lembrar que Danielle e André estavam juntos desde 2016, mas decidiram colocar um ponto final na relação neste ano. Inclusive, recentemente o ator chegou a cumprir prisão domiciliar devido à falta de pagamento da pensão das filhas, de antigos relacionamentos.

Danielle Winits comunica o fim de seu casamento:

No início desta semana, Danielle Winits divulgou um comunicado oficial em suas redes sociais para anunciar o fim do casamento com André Gonçalves. Em nota, a atriz explicou que a decisão foi em comum acordo. Além disso, ela evidenciou que não falará mais sobre o assunto.