Daniela Albuquerque choca ao exibir corpão em biquíni minúsculo: ''É gata''

Apresentadora Daniela Albuquerque deu show de beleza ao surgir tomando ducha usando biquíni mega fininho

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) deu um show de beleza natural nesta quarta-feira, 22, ao compartilhar um vídeo tomando uma ducha em meio à natureza.

Roubando a cena no local, a famosa se destacou ao surgir protagonizando o momento usando um biquíni amarelo de modelo bem fininho.

Usando a roupa de banho minúscula, Daniela Albuquerque chamou a atenção com seu corpaço escultural. "Lavando a alma", disse a jornalista ao surgir radiante e cheia de estilo se refrescando.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora da RedeTV! de muitos elogios. "Mas é gata", admirou a apresentadora do TV Fama, Flávia Noronha. "Você arrasa", enalteceram outros.

Veja o vídeo de Daniela Albuquerque tomando uma ducha:

Daniela Albuquerque curte show com as filhas

A apresentadora Daniela Albuquerque curtiu o show do cantor Harry Styles (28) com as filhas em São Paulo. Cheia de estilo, a jornalista apareceu para o evento ao lado das herdeiras, Alice (10) e Antonella (7).

Nos registros compartilhas em sua rede social, a famosa apareceu deslumbrante com um look preto nada básico para curtir a apresentação do artista queridinho pelas adolescentes.

Com uma calça de couro, um body transparente com busto brilhante e uma jaqueta prateada, Daniela Albuquerque não passou despercebida. Ainda mais porque, ela arrematou a combinação com botas e bolsa também brilhantes.

"Sensacional o show do @harrystyles Amamos", contou a apresentadora da RedeTV! na legenda dos cliques encantadores do momento.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo encheram a artista de muitos elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Maravilhosa", escreveram outros.