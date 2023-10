Cristiana Oliveira exibe corpão ao ser fotografada durante as férias

Amiga de Cristiana Oliveira flagra a atriz com look mínimo no banheiro

A atriz Cristiana Oliveira aproveitou alguns dias de férias para viajar com a sua amiga e personal trailer Sonia Lacerda para São José dos Milagres, no Alagoas. Entre um passeio e outro, a artista foi flagrada só de biquíni enquanto se arrumava no banheiro do hotel onde está hospedada.

A estrela ostentou o seu corpaço curvilíneo e sarado ao ser fotografada de costas por sua amiga, que fez elogios para a beleza dela. “Ela vai dizer que é luz, mas eu que treino ela há 24 anos digo que é disciplina, determinação e resiliência”, contou.

Recentemente, em entrevista à CARAS Digital, Cristiana Oliveira falou sobre os seus cuidados com a beleza. "Óbvio que quando me olho no espelho, fisicamente tenho mais ruga, flacidez, mas talvez me cuide mais hoje do que com 20 anos, porque a gente acha que nunca vai acontecer nada com o corpo, mas acontece. Corro mais atrás, mas não sinto o número", declarou.

Então, ela falou sobre a pressão pela beleza com o amadurecimento. "Não vivo o número, estou despreocupada com o número. Vivo minha vida. Não acabou, eu ainda tenho saúde, faço minha atividade física, ando 10, 12 km por dia de bike, tenho as minhas atividades diárias, sou avó, mas não faço bolinho de chuva", disse ela, e completou: "Eu não nego o envelhecimento, mas aproveito o amadurecimento – hoje sou infinitamente melhor do que eu era há 20, 40 anos atrás, como ser humano, como alma, pessoa. Sou uma pessoa muito melhor. A gente sabe do tempo porque estipularam pra gente, foi criada pelo homem. Mas a gente vai vivendo, é um dia após o outro".

Cristiana Oliveira reflete sobre a proximidade dos 60 anos

Perto de completar 60 anos de vida, Cristiana Oliveira refletiu sobre a maturidade. "É engraçado. Cheguei à conclusão de que realmente gosto de mim e não tenho medo de envelhecer. Fiz um trabalho preventivo, me cuidei e me cuido até hoje externamente e também espiritualmente, mentalmente... Eu continuo lendo muito, estudando muito e sinto que isso me mantém viva por dentro. Vejo minhas rugas, meu corpo mudando, mas acho normal. Se eu for me preocupar com tudo isso, já perco um pouco da minha vida", disse ela em entrevista na revista CARAS.

E ainda falou sobre o aprendizado com o passar dos anos. "Quando se chega a um momento de consciência da finitude, passamos a nos questionar: o que eu quero da vida? Eu não quero chegar aos 90 anos de idade sem ter vivido de fato. Então, faço tudo para que eu esteja no meu melhor, eu amo viver", contou.