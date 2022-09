Com top brilhante, Mariana Rios exibe barriga sarada em fotos: ''Espetáculo''

Mariana Rios deu um show de beleza ao compartilhar fotos com top brilhante e barriga negativa

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 18h23

Mariana Rios (37) impressionou os seguidores nesta sexta-feira, 30, ao compartilhar novas fotos nas redes sociais. Ostentando beleza, a apresentadora deu um show e arrancou elogios.

A artista fez uma sessão de fotos e deixou os fãs babando com o corpaço escultural com um look chamativo.

Para a ocasião, ela apostou em um top bem brilhante, blazer, calça jeans e sandália de salto. Com o blazer aberto, a famosa exibiu o abdômen sarado à mostra.

"Hoje quero a verdade, a paixão que inquieta, o olhar que desperta e revira a alma. Mas não quero o controle de tudo. Quero mais leveza. Mais amor. Mais tempo. Mais eu. Deixei na superfície somente o que pertence a ela. Afinal de contas, aqui não se recebe entregas pela metade", refletiu ela na legenda.

Não demorou muito para os internautas lotarem os comentários com elogios. "Essa mulher é muito linda", "Sem comentários pra essa mulher!", "Me responde rapidinho: tu não cansa de ser linda não?", "Belíssima", dispararam eles.

