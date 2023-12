Com seu novo cabelo, Alessandra Negrini causa ao se arrumar para academia

Após mudar o visual, Alessandra Negrini causa ao surgir se arrumando com muita beleza e atitude para ir treinar; veja os cliques

A atriz Alessandra Negrini deu um show de beleza com sensualidade em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 05, a famosa registrou o momento em que estava arrumando seu cabelo para treinar e chamou a atenção.

Isso porque, a musa apareceu fazendo carão enquanto prendia os fios renovados. Com o novo visual, após dar uma iluminada nas madeixas, a artista esbanjou beleza natural ao exibir o momento de seu cotidiano.

"Já treinou hoje? Bora lá? Só começar que a preguiça passa", compartilhou ela encorajando os seus fãs. Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos internautas. "Se me trair eu que peço desculpa", brincaram. "Eu não ia hoje, você me inspirou", falaram outros.

Nos últimos dias, Alessandra Negrini chocou ao mudar o visual. No salão de beleza, a atriz apareceu com os fios transformados e chocou com a mudança. Recentemente, ela arrancou mais elogios ao publicar registros da viagem que fez para o Maranhão para comemorar a chegada de seu aniversário de 53 anos.

Filha de Alessandra Negrini faz 18 anos e assume primeiro namorado

A filha da atriz Alessandra Negrini, a jovem Bettina Negrini retornou às redes sociais para revelar que está vivendo seu primeiro amor. Aos 18 anos, ela reativou seus perfis para a apresentar o sortudo e surgir em fotos e vídeos ao lado do bonitão.

Na gravação, ela aparece trocando carinhos com um rapaz chamado Pedro. Ela exibiu momentos da vida a dois ao som de Tenta Acreditar, música do duo Anavitória. Nas imagens, ela surge exibindo uma semelhança impressionante com a mamãe famosa.

Bettina Negrini é filha da atriz com o cantor Otto. Recentemente, ela ficou sumida das redes sociais porque deixou o Brasil para investir nos estudos. Agora, ela é estudante de Direito em uma faculdade privada em São Paulo. Veja mais aqui.